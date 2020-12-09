Gürpınar'da 15 kilo toz esrar ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 15 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Aralık 2020 tarihinde Gürpınar ilçesi Öveçli Mahallesi'ne uyuşturucu madde getirileceği istihbari bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine arazide icra edilen pusu faaliyeti neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edildi. ‘Dur' ihtarına uymayan şahısların gecenin karanlığından faydalanarak kaçması üzerine arazide yapılan aramada, 2 adet çuval içerisinde 15 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.