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Gürpınar'da 2 aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde arazi sorunu nedeniyle 2 aile arasında başlayan husumet, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın girişimleriyle barışla sonuçlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde arazi sorunu nedeniyle 2 aile arasında başlayan husumet, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın girişimleriyle barışla sonuçlandı.


İlçeye bağlı Yaramış Mahallesi'nde oturan Sönmez aileleri arasında arazi anlaşmazlığı sonucu 3 ay önce husumet başladı. Sönmez ailelerini barıştırmak için Belediye Başkanı Hayrullah Tanış girişimlerde bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve mesafeye dikkat ederek aralarındaki husumeti sonlandırdı.


Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, her iki aileye teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

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