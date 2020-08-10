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Gürpınar'da 5 bin bağ ot yandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan yangında 5 bin bağ ot kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Edremit


ve Gevaş grup amirliği ekiplerinin de takviyesiyle yangın söndürülürken, 5 bin bağ ot ve 1 adet patoz makinesi kullanılamaz hale geldi.

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