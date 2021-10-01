İhlas Haber Ajansı

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Gürpınar'da 5 semt sahası inşa ediliyor

Van’ın Gürpınar Belediyesi gençleri sporla buluşturmak amacıyla 5 mahalleye inşa edeceği semt sahalarının çalışmalarına başladı.

Van'ın Gürpınar Belediyesi gençleri sporla buluşturmak amacıyla 5 mahalleye inşa edeceği semt sahalarının çalışmalarına başladı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gürpınar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında projelerin hayata geçirilmesine devam ediliyor. Sentetik çim özelliği ve 24x44 metre ölçülerinde inşa edilecek semt sahaları, gençlerin sportif faaliyetlerle daha aktif ve modern bir şekilde buluşması sağlayacak.


Çalışmaları AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör ile birlikte inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençleri ve çocukları yeni semt sahalarıyla buluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. 5 semt sahasının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını kaydeden Başkan Tanış, “Geçen yıl vatandaşlarımıza 250 kişilik kapalı spor salonu, gençlik merkezi ve 5 semt sahası yapacağımızın müjdesini vermiştik. Çalışmalarımızda sona doğru geliyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete alacağız. Bundan sonra gençlerimiz daha modern tesislerde sportif faaliyetlerini yürütecekler” dedi.

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