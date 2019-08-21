Gürpınar'da ağaç bakım çalışması

Van'ın Gürpınar Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, yeşil bir Gürpınar için sürdürdüğü hizmet kapsamında ağaç bakım, ot temizliği, toprak ile gübre desteği ve sulama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde çalışma başlatan ekipler, yeşilin korunması ve artırılması için özenli bir şekilde çalışıyor. Konuya ilişkin konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ağaçların içinde bulundukları koşulların iyileştirilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti. Olanaklarımız ölçüsünde ilçeyi yeşillendirip aynı zamanda var olan yeşilliği de korumaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Tanış, “Doğal koşullarına göre çevre düzenleme çalışmaları yaparak; düzenli, bakımlı ve insan öncelikli bir yeşil alan çalışması uygulamaya geçirdik. İlçemizin çeşitli noktalarında da estetik ve fonksiyonel ortamları oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda ekiplerimizle yoğun bir ağaç ekim sezonu geçirdik. İlçemizin çeşitli noktalarında binlerce ağaç diktik. Bugünde ilçemizdeki ağaçların bakım çalışmalarını sürdürüyoruz. Rutin sulama işlemi dışında kırmızı toprak ve gübre desteğiyle de ağaçlarımızı koruyoruz" dedi.