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Gürpınar'da aile destek merkezi açıldı

Van’ın Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Güzelsu Mahallesi’ne aile destek merkezi (ADEM) açıldı.

Van'ın Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Güzelsu Mahallesi'ne aile destek merkezi (ADEM) açıldı.


Ailelere rehberlik hizmeti verecek, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlayacak ve bunun neticesinde güçlü ve sağlıklı toplumun oluşmasına katkı sağlamayı amaçlayan aile destek merkezleri, Gürpınar'da açılmaya devam ediyor. Daha önce ilçenin Kırkgeçit, Elaçmaz ve Yaramış mahallelerinde açılan merkezlerden sonra, bir yenisi de Güzelsu Mahallesi'nde açıldı. Açılışta konuşan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ADEM'lerin muhabbeti, sevgiyi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına güzel mekanlar olduğunu belirtti.

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