Gürpınar'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından bugün hizmet vermeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde Gürpınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki tüm işletmeleri dezenfekte ederek kuaför ve berberlerin müşterilerine daha hijyenik bir ortamda hizmet vermesine yardımcı oldu. İlçedeki taksi ve durakları da dezenfekte eden ekipler, uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, "Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin tekrar açılacak olması münasebetiyle ilçemizde bulunan berberlerin dezenfekte işlemlerini yaptırarak hizmete hazır hale getiriyoruz. Salgına karşı alınması gereken her türlü tedbirimizi aldık, almaya da devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın, hijyen kurallarına uymaları koşulunda bu süreci en iyi şekilde hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum" dedi.