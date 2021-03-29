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Gürpınar'da bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Otbiçer Mahallesi yükselen vaka sayısı nedeniyle karantinaya alındı.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Otbiçer Mahallesi yükselen vaka sayısı nedeniyle karantinaya alındı.


Gürpınar'ın 800 nüfuslu Otbiçer Mahallesi, artan korona virüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Mahallenin giriş çıkışlarında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı. Vakaların başka kişilerle teması olup olmadığının araştırdığı mahallede, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındı.

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