Gürpınar'da ‘Dengbej Divanı' kuruldu

Van'ın Gürpınar Belediyesince bölgenin yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini yansıtan “Dengbej Geleneği”nin yaşatılması için Dengbej Divanı kuruldu.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla kurulan divanda, ilçede yer alan dengbejler bir araya gelerek yüzyıllardır yaşanmış aşkların ve acıların anlatıldığı uzun havalarını seslendirdi. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılanan program büyük bir beğeni topladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Tanış, yüzyıllardır bölgede süren bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını anlattı. Dengbejliğin, dedelerinden kalan bir miras olduğunu ve bu nedenle gelecek nesillere de aktarılması gereken bir kültürel miras olduğu belirten Başkan Tanış, “İlçede önemli bir kültürü yaşatmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bu güzelliklerin devam etmesi içinde belirli aralıklarla bu tür programları düzenlemeyi planlıyoruz. Dengbejlik, bizim kültürümüzün önemli bir değeri ve biz Gürpınar Belediyesi olarak bu kültürü koruyarak yaşatmak istiyoruz. Bugün buraya katılan dengbejler, söyledikleri türkülerle bizleri geçmişe götürdüler. Hepsine ayrı ayrı teşekküre diyorum. Bu tür etkinliklerimizin sayısını daha da arttıracağız. Her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programa İlçe Kaymakamı Fatih Sayar, AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Çağatay Akyol, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.