Gürpınar'da fideler toprakla buluştu

Van'ın Gürpınar Belediyesince kurulan seralarda mevsimin ilk fideleri toprakla buluştu.

Gürpınar Belediyesi tarafından üreticilere örnek olması amacıyla üretim yapılan seralarda mevsimin ilk fideleri toprakla buluştu. Yıl içerisinde domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, karpuz ve çilek gibi ürünlerin üretildiği seralar, üretim yapmak isteyen çiftçiler için örnek uygulama özelliği taşıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, bahar mevsimiyle birlikte ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Belediye olarak bir yandan korona virüs salgınıyla mücadele ettiklerini bir yandan da rutin işleri aksatmadan yaptıklarını belirten Başkan Tanış, "Vatandaşlarımız için uygun üretim modelini oluşturduğumuz seralarımızda fide ekimine başladık. Kendi serasını kurmak isteyen çiftçilerimiz sürecin tüm aşamasını uygulamalı olarak gelip yerinde görebilir. Biz bu uygulama ile ilçemizde en iyi kavunun en iyi çileğin ve diğer sebzelerin üretilebildiğini kanıtlıyoruz” dedi.