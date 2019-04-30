Gürpınar'da futbol turnuvası

Van'ın Gürpınar Belediyesince düzenlenen ‘Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası' başladı.

Turnuva öncesi tüm takımlara başarılar dileyen AK Parti'li Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, centilmenlik vurgusu yaptı. Gürpınar Belediyesi olarak sportif etkinliklere önem verdiklerini aktaran Tanış, "Amacımız ilçemizde sosyal ve sportif aktiviteleri canlandırmak, kurumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, iş motivasyonunu arttırmak ve kurum personelleri aralarındaki centilmenlik ve dostluğu pekiştirmektir" diye konuştu.

Turnuvaya 8 takımın katıldığını belirten Tanış, "Turnuvamız İlçe Müftülüğü ve Emniyet Amirliği arasında oynanacak olan maçla başlıyor. Devamında ise Milli Eğitim Müdürlüğüyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü, adliye ve belediyemiz arasında yapılacak maçlarla turnuva devam edecek. Bana göre 8 takımın hepsi birincidir. Burada şampiyon takım yok. Şampiyon tüm takımlardır. İyi oynayan kazansın diyor, bu turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.