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Gürpınar'da “Genç Fikirler Gürpınar'ı İnşa Ediyor” proje yarışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen “Genç Fikirler Gürpınar’ı İnşa Ediyor” yarışması düzenleneceği belirtildi.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından düzenlenen “Genç Fikirler Gürpınar'ı İnşa Ediyor” yarışması düzenleneceği belirtildi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle gençlerin kültürel gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor. Sosyal bilimler, eğitim bilimleri, kentleşme, bilişim alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirler ile gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunulması hedeflendiğini dile getiren Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçenin daha yaşanılabilir hale gelmesi için genç fikirlere önem verdiklerini anlattı. Bunun içinde “Genç Fikirler Gürpınar'ı İnşa Ediyor” projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Tanış, “Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, onları bilime, sanata ve daha da önemlisi üretime projelerle katılmasını istiyoruz. Bunun içinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız, özellikle de gençlerimiz için böyle bir projeye hazırladık. Gençlerimizin hayal dünyalarındaki Gürpınar'ı projelere yansıtmalarını istiyorum. Umuyorum ki ilçemizin gençleri çok güzel projeler ortaya koyacak ve bizlerde o projelerin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.


Yarışma kapsamında derece elde eden 5 projeye ödüller takdim edileceği belirtildi.

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