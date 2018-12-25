Gürpınar'da karla mücadele çalışması

Van'ın Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerin yolları ve yüksek kesimde bulunan mezra yollarını ulaşıma açan Gürpınar Belediyesi, buzlanmaya karşı gerekli önlemleri de alıyor. Karla mücadelede gerekli tedbir ve hazırlıkların önceden tamamlandığını belirten Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Kar yağışı başladığı andan itibaren iş makinelerimizle gerekli temizleme çalışmalarına başlıyoruz. Öncelikli olarak ana ulaşım akslarının ulaşıma açık olmasını sağlıyoruz. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için de ekiplerimiz sürekli iş başındalar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyoruz. Karla mücadelede ve acil durumlarda belediyemize ait 0505 193 36 36 Nolu Whatsapp ihbar hattımızdan bizlere ulaşmaları ile birlikte sorunlarının çözülmesine yardımcı olunacaktır” diye konuştu.