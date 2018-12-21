Gürpınar'da kartpostallık kar manzaraları

Van'ın Gürpınar ilçesini şehri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Tüm kenti saran yoğun kar yağışı sonrası, caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Kapanan yerleşim yerlerine müdahale etmek için gece boyu mesaide olan Gürpınar Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışmalarını sürdürdü.

Kar altında kalan ilçe merkezinde ise seyrine doyum olmayan görüntüler oluştu. Belediye tarafından kısa sürede hayata geçirilen modern projeler, ilçeyi adeta bambaşka bir görünüme kavuşturdu.