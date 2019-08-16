Gürpınar'da kavun hasadı

Van'ın Gürpınar Belediyesince ilçede alternatif ürün olarak değerlendirilen kavunun yetiştirildiği tarlalarda ilk hasat yapıldı.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gürpınar'ı modern tarımda örnek yapmaya çalıştıkları belirti. Van'da yetişen kavunun Türkiye genelindeki en iyi kavunlardan olduğunu belirten Başkan Tanış, “Bu yıl ekiplerimiz gerek seralarda gerekse açık alanda ciddi bir meyve sebze üretimi yaptılar. Bugünde mayıs ayı başında ekimine başladığımız kavunların hasadını yapıyoruz. Ekim alanının az olmasına rağmen yaklaşık bir ton ürün toplandı. Kavunlarımız hem verimli hem de kaliteli olmasından dolayı bizleri memnun etti. Amacımız vatandaşlarımıza bu konuda rehber olmak ve onları ilçemizdeki verimli topraklardan farklı ürünler elde edebilmelerini sağlamaktır” diye konuştu.