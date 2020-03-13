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Gürpınar'da korona virüs önlemleri artırıldı

Van’ın Gürpınar Belediyesi, korona virüse karşı önlemlerini artırarak, yoğun olarak kullanılan alanları dezenfekte ediyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi, korona virüse karşı önlemlerini artırarak, yoğun olarak kullanılan alanları dezenfekte ediyor.


Gürpınar Belediyesi, bünyesinde kurduğu özel ekiple camiler, parklar, duraklar, sosyal tesisler, toplantı salonları, spor salonları, polis merkezleri, aile destek merkezleri, kamu kurumları, belediye hizmet birimleri ve halka açık alanları sağlık kriterlerine uygun solüsyonlarla püskürtme yöntemiyle dezenfekte ederek, virüsün bulaşmasını önleyici tedbirler aldı. Alınan önlemler kapsamında ayrıca okul, yurt ve pansiyonlarda dezenfekte çalışması yürütülüyor. Gürpınar Belediyesi olarak korona virüse karşı tedbirleri en üst seviyede aldıklarını ve Sağlık Bakanlığının yayınladığı öneriler kapsamında hareket ettiklerini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, " Çin'in Vuhan eyaletinde korona virüsün tespit edilmesi ve sonrasında tüm dünyaya yayılmasını takip ettik. İlk andan itibaren ilçemizde hangi faaliyetleri gerçekleştireceğimizi planlamıştık. Ülkemizde de virüsün görülmesi üzerine Gürpınar Belediyesi olarak dezenfekte çalışmalarımıza hız verdik. İlçemizde bulunan tüm toplu kullanım alanları tek tek dezenfekte ediliyor. Halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Ancak her bir vatandaşımız Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, günlük hayatında uyguladığı basit önlemlerle salgın hastalıkların önüne geçebilir” dedi.

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