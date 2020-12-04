İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürpınar'da kuruyan otlar alev alev yandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide kuruyan otların bilinmeyen bir sebepten dolayı tutuşması sonucu çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.