Gürpınar'da mahsur kalan avcılar kurtarıldı

Van'da avlanmak için Gürpınar ilçesi Gölardı Mahallesi kırsalına giden 4 genç araçlarıyla arazi yoluna girince mahsur kaldı. Araçları kara saplanan avcılar kendi imkanlarıyla çıkamayınca Van Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Bölgeye en yakın birim olan Edremit şantiyesine bağlı ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışma ile avcılara ulaştı. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla kurtarılan avcılar, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.