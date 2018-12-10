Gürpınar'da ‘Mevlana'yı Anma' programı

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında ‘Mevlana'yı Anma' programı düzenlendi.

Vuslatın 745'inci yıldönümü münasebetiyle Gürpınar Belediyesi tarafından Gürpınar Kültür Merkezinde düzenlenen programa, ünlü yazar Sinan Yağmur katıldı. Yazar Sinan Yağmur, Şeb-i Arus'un Mevlana'nın Allah'a kavuşmasındaki on günlük süreci ifade ettiğini söyleyerek, Mevlana'yla lise son sınıfta gördüğü rüya neticesinde ve okuduğu Mesnevi sayesinde tanıştığını belirtti. Mevlana'nın bir edebiyatçı ve aynı zamanda bir fizikçi olduğunu dile getiren Yağmur, “Ateisti, Hıristiyanı Mevlana'nın yolunda gidiyor. Çünkü Mevlana'nın yolu Hazreti Peygambere çıkıyor. O yüzden de Mevlana ‘gel' diyor. ‘Ne olursan ol gel' diyor” ifadelerini kullandı.

Yazar Sinan Yağmur, Şeb-i Arus'un bölgede ilk kez bir programla kutlandığını ifade ederek, Gürpınar Kaymakamı ve Gürpınar Belediyesi Başkan Vekili Osman Doğramacı'ya teşekkür etti. Şems ve Mevlana aşkını anlatan Yağmur, anlattığı hikayelerle gençlere de nasihatlerde bulundu. Mevlana'nın insanlar tarafından anlaşılıp bilinmediğini söyleyen Yağmur, “Mevlana'yı anlasaydık, cezaevleri bu kadar dolup taşmazdı. Mevlana'yı anlasaydık, insanlar annelerini ve babalarını huzur evlerine terk etmezdi. Mevlana'yı anlasaydık, kartvizitlere değil insana değer verirdik” dedi.

Yazar Sinan Yağmur, konuşmasını şiir okuyarak sonlandırdı.

Gürpınar Kaymakamı ve Gürpınar Belediyesi Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın Yazar Sinan Yağmur'a hediye vermesiyle program sona erdi.