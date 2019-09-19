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Gürpınar'da minibüs devrildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde içerisinde 5 kişinin bulunduğu minibüs devrildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde içerisinde 5 kişinin bulunduğu minibüs devrildi.


Edinilen bilgiye göre, Gürpınar ilçesine bağlı Gölardı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu kontrolden çıkan minibüs devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, araçtaki 5 vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtaki 5 vatandaş yara almadan kurtarıldı.

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