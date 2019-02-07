Gürpınar'da 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' uygulaması

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar ilçesinde 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldı.

Gürpınar'da düzenlenen uygulamaya Gürpınar Emniyet Amirinin yanı sıra çok sayıda polis memuru, jandarma ekibi ve öğrenciler katıldı. Uygulamada; trafikte önceliğin yayaya ait olduğu anlatılarak, bu bilincin vatandaşlara kazandırılması adına sürücülere broşür dağıtıldı. İlçe sakinlerinden Sedat Avcı, “Bugüne kadar yayalar araçların geçmesini bekliyordu, ama şimdi araçlar yayanın geçmesini bekleyecek. Bu çok güzel bir durum. Çoğu zaman sürücüler yayayı gördüğü gibi daha da hızlanıyorlardı. Şimdi bu manzaraları görmeyeceğiz” dedi.

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama, vatandaşlar tarafından da ilgi görürken, uygulama sonrası öğrenciler ve güvenlik güçleri toplu fotoğraf çektirdi.