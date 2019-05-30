Gürpınar'da paintball turnuvası

Van'ın Gürpınar Belediyesi ile Gürpınar Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen paintball turnuvası başladı.

Gürpınar'da ilçe sakinleri arasında dostluk ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen paintball turnuvası, 16 takım ve 80 oyuncunun katılımıyla başladı. Çeşitli yaş gruplarından vatandaşların katıldığı paintball turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu.

Gürpark Millet Bahçesi içerisinde yer alan paintball sahasında gerçekleştirilen turnuvaya vatandaşlar ilgi gösterdi. Turnuva öncesi tüm takımlara başarılar dileyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp sporu sevdirmek amacıyla paintball turnuvası düzenlediklerini kaydetti. İlçede gençleri sportif ve kültürel etkinliklerle buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Tanış, “Amacımız gençlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde sportif aktivitelerle buluşturmak. Bunun içinde paintball turnuvamızı düzenledik. Turnuvaya yoğun bir talep oldu. Gençlerimiz bu turnuvayla hem eğlenecekler hem de sporla iç içe vakit geçirecekler” diye konuştu.