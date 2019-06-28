Gürpınar'da Paintball Turnuvası

Van'ın Gürpınar Belediyesince ilçede ilk kez düzenlenen Paintball Turnuvası sona erdi.

32 takımın katıldığı ve bir ay süren turnuva zorlu mücadelelere sahne oldu. Müsabakalarda heyecanlı saatler yaşayan katılımcılar, özel kıyafetler ve kasklar giyerek kıyasıya mücadele etti. GürPark Millet Bahçesinde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu final karşılaşmasında dereceye giren takımlara ödüllerini Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış takdim etti.