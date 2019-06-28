İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürpınar'da Paintball Turnuvası

Van’ın Gürpınar Belediyesince ilçede ilk kez düzenlenen Paintball Turnuvası sona erdi.

Van'ın Gürpınar Belediyesince ilçede ilk kez düzenlenen Paintball Turnuvası sona erdi.


32 takımın katıldığı ve bir ay süren turnuva zorlu mücadelelere sahne oldu. Müsabakalarda heyecanlı saatler yaşayan katılımcılar, özel kıyafetler ve kasklar giyerek kıyasıya mücadele etti. GürPark Millet Bahçesinde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu final karşılaşmasında dereceye giren takımlara ödüllerini Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.