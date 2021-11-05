Gürpınar'da parke taşı çalışmaları sürüyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından mahalle içi yolların daha modern görünüme kavuşması için parke taşı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin modern bir görünüme kavuşması için dört bir yanda çalışma yürüten Gürpınar Belediyesi, yılsonuna kadar toplamda 1 milyon metrekare parke taşı çalışmasıyla ilçede yeni bir rekora imza atıyor.

Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar yeni görünümüne kavuşuyor. Doluçıkın Mahallesi ve Toygun mezrasında yürütülen parke taşı çalışmalarını inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, teknik ekipten bilgi alarak vatandaşlarla sohbet etti.

Planlamalar çerçevesinde çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydeden Başkan Tanış, “Her yönüyle gelişen ve değişen Gürpınar için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu yolda ilerleyerek vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Şu an birçok mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan Hastane Yolu Projesinde çalışma yürütürken bir yandan da Hoşap Mahallesi'ni aslına uygun olarak inşa ediyoruz. Bunları yaparken de seçim dönemlerde vatandaşlarımıza verdiğimiz parke taşı sözünü yerine getirmeyi ihmal etmiyoruz. Yapılan çalışmalarını yerinde inceliyoruz ayrıca vatandaşımızın taleplerini dinliyor, çözüme kavuşturuyoruz. Gürpınar'ımıza hizmetlerin en güzelini sunmak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Tanış'a AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ve Belediye Meclis Üyesi Suat Dinçer de eşlik etti.