İhlas Haber Ajansı

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Gürpınar'da sağanak sonrası su taşkınları meydana geldi

Van’ın Gürpınar ilçesinde yoğun sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yoğun sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, sabah başlayan ve öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağmış ilçenin Yatağan Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Hastane ve okullar bölgesinde bazı evler ile tarım arazileri sular altında kaldı. Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Arazi ve yollarda biriken çamur kütleleri ekipler tarafından temizlendi.

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