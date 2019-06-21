Gürpınar'da ‘Şehir Okuyor, Şehir Oluyor' projesi

Van'ın Gürpınar ilçesinde 'Şehir Okuyor, Şehir Oluyor' adlı projenin sezon sonu töreni düzenlendi.

Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Şehir Okuyor, Şehir Oluyor' projesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı başı itibariyle başladı. Tüm okulların aktif olarak katılım sağladıkları proje; öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımlarıyla sezon sonu yapılan törenle son buldu. Törene İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Sorumluluk, paylaşım içeren, entelektüel birikim anlamında katma değer sağlayan ve sürekli hale getirilmesi ile oldukça önemli kazanımlar elde edileceğine inanılan 'Şehir Okuyor, Şehir Oluyor' projesi sezon sonu töreninde Kübra Çelik adlı öğretmen ile Özcan Malal adlı öğrenci, projenin önemine değinen bir konuşma yaptı. Rabia Elmas adlı öğrencinin kitap okumanın önemiyle ilgili konuşmasının ardından, Müzik Öğretmeni Cennet Taşdelen ile Orhan Babat tarafından türküler seslendirildi.

Ardından bir konuşma yapan Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, “İlçe Milli eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizde sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ve akademik çalışmaların yanı sıra velilerimizle çalışmalarımız oldu. Daha önce ‘Gürpınar Okuyor' anlamında bir çalışmamız vardı. Ancak kaymakamımızın teklifleri, önerileri ve isteği üzerine ilçemizde 'Şehir Okuyor, Şehir Oluyor' adlı projeyi başlattık. Biz bu projede ortaokulları için 36, liseler içinde 36 kitap olmak üzere 72 ortak kitap belirledik. Biz bunları okuma grupları şeklinde ayarladık ve uygulamaya başlattık. Proje Koordinatörü Ufuk Bey ile diğer okullarda olan 25 koordinatör ile bu işi başlattık. Proje dahilinde 240 grup oluşturduk. Bu gruplar içerisinde yer alan 2 bin 500 öğrenci, gönüllü olarak görev alan 130 öğretmenizle bu uygulamayı başlattık. Bugün bu projenin sezon sonu töreninde bir araya geldik. Çok önemli kazanımlar elde ediyoruz. Şundan eminim ki bu kazanımlar ileriki yıllarda da artacaktır. Bu proje bu yıl başladı önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Ben burada bu projenin mimarı olan İlçe Kaymakamız Osman Doğramacı'ya, Gürpınar Belediyesine, bizimle organize olarak çalışan diğer kurumlarımıza, okul müdürlerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı da, Gürpınar için çok önemli olan projenin ilk adımını attıklarını belirterek, “Bu yıl ilk defa düzenlediğimiz 'Şehir Okuyor, Şehir Oluyor' projemiz çok güzel neticelendi. Şehir dediğimiz şey sadece mekânsal bir kavram değildir. Şehir, bizim medeniyetimizde Medine'den gelen bir kavramdır. Medine, medeniyet yani zarafettir. Zarafetin olmadığı yerde şehir olmaz. Şehir, kendi içerisinde sanatı, kültürü, zarafeti bulundurmak zorundadır. Bunu yapmanız içinde öncelikle şehirlerde yürekli insanları inşa etmeniz gerekmektedir. Biz şehirlerimizi inşa ederken beraberinde şehirlerimizi ihya edecek gençleri de yetiştirmek zorundayız. Ortak bir dünyanın etrafında birleşen, okuduğunu anlayan, anladığını anlatabilen, birbiriyle anlaşabilen ve ortak kelimeleri olan bir nesil inşa etme gayretindeyiz. Bu doğrultuda başlattığımız 'Şehir Okuyor, Şehir Oluyor' projemizde; 220 sorumlu olmak üzere 2 bin 500 öğrencimizle birlikte 240 adet okuma grubu kuruldu ve bunları koordine eden 25 koordinatör öğretmen ve 130 sorumlu öğretmenimiz var. Bu rakamlar bizim gibi şehirlerde çok ciddi rakamlar. Bu anlamda projede emeği geçen, bu ideal etrafında buluşan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Tören, lise öğrencisi Esma Abukan'ın okuduğu 'Çanakkale Şehitlerine' adlı şiir, slayt gösterisi ve projede yer alanlara İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı tarafından ödüllerinin verilmesi ile son buldu.