Gürpınar'da selin yaraları sarılıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün etkili olan sağanak ve selin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ve DSİ Bölge Müdürü Ayhan Şahna, sağanak yağıştan en çok etkilenen mahalle ve mezralarda incelemelerde bulundu. Topsakal Mahallesi ile Süngübayır, Toygun ve Yelekli mezralarında yetkililer vatandaşların taleplerini dinlerken, AFAD ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için alanda incelemelerde bulunuyor.

Selden etkilenenlerin devlet tarafından yalnız bırakılmayacağını ifade eden Milletvekili Arvas, “Bugün burada tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespitinin ardından ne gerekiyorsa devletimiz yapacaktır. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın” dedi.

Genel Sekreter Çelikel ise yağışların devam edeceğini ve dere yataklarından uzak durulmasını hatırlatarak, “Allah her türlü kaza ve belanın beterinden korusun. Çok şükür can kaybımız yok. Selden etkilenen bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tanış da, selin etkilediği mahalle ve mezralarda yoğun bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Tanış, “Gürpınar Belediyesi olarak ilk günden itibaren acil müdahale edilmesi gereken alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde tüm vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Topsakal Mahallemize taşkın koruma duvarının yapılmasının ardından parke taşı çalışmasıyla altyapısını yenileyeceğiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum” dedi.