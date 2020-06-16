Gürpınar'da taşların arasında 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda taşların arasına gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda taşların arasına gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Haziran 2020 tarihinde alınan istihbari bilgiler neticesinde Gürpınar ilçesi Ongün Mahallesi'nde operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda arazide taşların arasına gizlenmiş vaziyette 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.