İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürpınar'da trafik kazası; 1 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, bugün öğle saatlerinde Van-Gürpınar karayolu üzerindeki Çavuştepe Mevkiinde meydana geldi. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu ve Gürpınar Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Kontrolden çıkarak takla atan kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Ekici, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralı ambulansa hastaneye sevk edilirken itfaiye ekipleri, kaza sonrasında yol temizleme çalışması yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.