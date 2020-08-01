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Gürpınar'da trafik kazası: 2 ölü, 20'ye yakın yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 20’ye yakın kişi ise yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 20'ye yakın kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Gürpınar'dan koyun sağmaya giden Isuzu marka kamyonet Kırkgeçit mevkiinde kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 20' ye yakın kişinin ise yaralandığı belirtildi. Jandarma ve ambulansların sevk edildiği bölgeden alınan yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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