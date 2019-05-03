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Gürpınar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Atatürk ve Yavuz Selim ortaokullarında gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılış törenine katılarak, öğrencilerin hazırladığı projeleri tek tek inceledi.

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Atatürk ve Yavuz Selim ortaokullarında gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılış törenine katılarak, öğrencilerin hazırladığı projeleri tek tek inceledi.


Okul öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyen Başkan Tanış, öğrencilerle uzun sohbetler ederek projeleri beğendiğini iletti. Gürpınar Belediyesi bünyesinde bir proje yarışması başlattıklarını hatırlatan Başkan Tanış, “Bugün sizin projelerinizi incelemek bizleri gururlandırdı ve umutlandırdı. Öğrencilerimizin sayesinde geleceğimizin çok iyi olacağını gördük. Bizim hazırladığımız ‘Nasıl Bir Gürpınar Hayal Ediyorsun' projesine de aynı şekilde katılacağınızı umut ediyorum. Güzel projeleriniz gelecek ve bizlerde hayallerinizdeki Gürpınar'ı inşa etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda Gürpınar'da yaşayan bütün vatandaşlarımızın fikirlerini önemsiyoruz ve herkesin Gürpınar'ın gelişimine ve güzelleşmesine katkı sunacak projelerini bekliyoruz” dedi.

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