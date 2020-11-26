Gürpınar'da uçurtma şenliği

Van'ın Gürpınar ilçesinde Kızılay tarafından çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.

“Uçurtması Özgür Çocuklar” sloganıyla düzenlenen şenlik, Gürpınar ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Topsakal Mahallesi'nde yapıldı. Uçurtmaların gökyüzüyle buluşması sırasında çocukların mutlulukları ve heyecanları renkli görüntülere sahne oldu. Türk Kızılay Gürpınar Koordinatörü Celal Atan, her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olduklarını belirterek, bu sebeple en ücra köylerdeki çocukları Kızılay'ının merhamet eliyle tanıştıracaklarını ifade etti.

Topsakal Mahallesi Muhtarı Nurican Dinç ise uçurtma şenliğinin mahallelerinde yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Türk Kızılay Gürpınar ekibi daha önce okulumuzu boyadı, anasınıfı yaptı. Şimdide böyle güzel bir organizasyon düzenledi. Organizasyonu düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Topsakal İlköğretim Okulu Müdürü Çetin Adıyaman da, etkinliğin kendilerini motive ettiğini belirterek, onlarca yıl geçse de çocukların bugünü daima hatırlayacaklarını söyledi.

Pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve önlemler dikkate alınarak düzenlenen organizasyon sonrası çocuklara sandviç ve meyve suyu ikram edildi.