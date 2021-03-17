Gürpınar'da ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni' yapıldı

Van'ın Gürpınar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Gürpınar Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen eğitim, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı çerçevesinde yürütüldü. Girişimci adayları 4 gün boyunca 32 saat ilgili konularda uzmanlardan eğitim aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 56 girişimci adayı KOSGEB desteklerine başvurabilecekler.

Sertifika dağıtım töreninde konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünde şehitleri rahmet ve minnetle anarak sözlerine başladı. İş, istihdam ve üretim vizyonuyla yeni bir Gürpınar inşa etmeye çalıştıkları söyleyen Başkan Tanış, “Her alanda olduğu gibi girişimcilik ve istihdam konusunu birinci felsefemiz haline getirdik. Seçim döneminde ilçemizin en büyük sorununun istihdam olduğunu biliyorduk. O gün aldığımız kararla bugünümüzü şekillendirecek projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Sizlerde gelecek planlarınızı yaparken her zaman yeni fikirler, yeni ufuklar için çabalayın. Gerçek manada girişimci olmak isteyene devletimizin çok ciddi destekleri var. Bizde bu konuda elimizden ne geliyorsa size yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.