Gürpınar'daki asfalt çalışmalarında sona gelindi

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca ilçedeki 8 yerleşim yerinin 13,5 kilometrelik yolunda sıcak asfalt çalışmaları tamamlanıyor. Şu ana kadar 5,5 kilometrelik Koyunyatağı Mahalle yolu okullar bölgesi, Ortaköy Mahalle yolu, Hasankoç mezra yolu ile 4,5 kilometrelik Çavuştepe, Çakınlı ve Yatağan grup mahalle yolu ve 1,5 kilometrelik Aşağıkaymaz Mahallesi Arkboyu mezra yollarında çalışmalar tamamlanırken, 2 kilometrelik Yolaşan Mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca çalışmaları tamamlanan yollarda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışması yapılıyor.

Öte yandan ilçenin kırsal mahalle ve arazi yollarında sezon başından itibaren başlayan çalışmalar birçok noktada tamamlanırken, Üçgen-Çörekli-Cevizlan grup yolu, Taşdöndüren, Oğuldamı, Topçudeğirmeni, Taşlıyazı, Bozyiğit, Dikbıyık Beşbudak ve Akbulut gibi çok sayıda mahalle yolunda da çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.