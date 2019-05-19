Gürpınar'daki husumetli iki mahalle barıştı

Van'ın Gürpınar ilçesindeki iki mahalle arasında çıkan husumet, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Çakaroğlu, Müftü İsmail Böyük, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş ve belediye meclis üyeleri ile husumetli aileleri ziyaret eden Başkan Tanış, bu tür olayların hem dinen hem de toplum nezdinde hoş karşılamadığını belirtti. Başkan Tanış, "Maalesef geçtiğimiz gün hiçbirimizin tavsif etmediği bir olay yaşandı. Hepimiz biliyoruz ki ne kadar sıkıntılı ortamlar olursa olsun olaylar ne kadar hoşumuza gitmese de mutlaka bir araya gelip barışmamız gerekiyor. Zaten dinimiz, müminler arasında 3 günden fazla küs kalmayı yasaklamıştır. Bugün burada hep birlikte barış için toplandık. Sağ olsunlar aileler bizi kırmayarak girişimimizi karşılıksız bırakmadı" dedi.

Yapılan konuşmasının ardından aileler el sıkışarak barıştı.