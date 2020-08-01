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Gürpınar'daki kazada yaralananların sayısı 19'a yükseldi

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3’ü ağır 19 kişi yaralandıVan Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi Bedel yaylasında koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 19 kişi yaralandı


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi Bedel yaylasında koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 19 kişi yaralanmıştır. Yaralılar Gürpınar ilçesi ve Van'daki hastanelerde tedavi altına alınmış. Olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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