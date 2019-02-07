Gürpınarlı gençlerden rekor kan bağışı

Kızılayın kan bağışı çağrısı üzerine Van'ın Gürpınar ilçesindeki gençlerden rekor bağış geldi.

Gürpınar Gençlik Merkezi ve Kızılay tarafından yapılan organizasyonda, ilçe merkezine gelen Kızılay kan bağış tırı gençler tarafından yoğun ilgi gördü. Gürpınar Gençlik Merkezinin çağrısıyla toplanan gençler, verdikleri kanlarla ilçede bugüne kadar yapılan kan bağışları içerisinde en çoğunu toplayarak rekor kırdı. 80 ünite kanının toplandığı kampanya sayesinde gençlerin duyarlılıkları da gözler önüne serildi.

Gürpınar Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Yanıç, Kızılayın kan bağışı çağrısına kulak verdiklerini ifade ederek, “Gençlere acil bir görev ve sorumluluk düştü. Türk Kızılayı Genel Başkanının çağrısı üzerine yurt genelinde kan stoklarının azalmasından dolayı acil kan ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Bizde ülkemizdeki kan ihtiyacına kayıtsız kalmıyor, gençlik merkezleri ve gönüllü gençler olarak ‘Biz Bitti Demeden Bitmez' kampanyasına katkıda bulunmak adına Gürpınar ilçesinde 80 adet kan ünitesi ile rekor bir bağışta bulunduk. Bu anlamda Gürpınar Gençlik Merkezi olarak Türk Kızılayı adına duyarlı Gürpınar halkına ve gönüllü gençlerimize teşekkür ederiz” dedi.