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Gürpınarlı kadınlar hünerlerini sergiledi

Van’ın Gürpınar Aile Destek Merkezi’nde çalışan kadınlar yıl boyunca yaptıkları eserlerini sergiledi.

Van'ın Gürpınar Aile Destek Merkezi'nde çalışan kadınlar yıl boyunca yaptıkları eserlerini sergiledi.


Gürpınar Aile Destek Merkezi'nce hazırlanan 500 ürün yıl sonu sergisinde ziyarete açıldı. İlçede yaşayan kadınlar tarafından hazırlanan sergide, filografi, sedef kakma, keçe iğneleme, mozaik, şiş örücülüğü alanlarında üretilen eserler sergilendi. Şiş örücülüğünden yapılan yöreye özgü Norduz koyunlarına ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Sergi açılışında konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Aile Destek Merkezi'nin kadınların sosyalleşmesine ve sanatsal yönünün ön plana çıkmasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Kadınların üretime katkı sunmalarından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Tanış, "Kadınlar her yerde bir emekle anılır. Çünkü hayatımızın her alanında onların emeği vardır. Burada görülen eserler de verilen emeğin en güzel kanıtıdır. Çok güzel işlere imza atmışlar. İmkân verildiğinde kadınlarımızın ne kadar güzel işler ortaya çıkaracaklarını buradaki sergide görmüş olduk” dedi.


Sergiye Kaymakam Osman Doğramacı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Ak Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, Gürpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Güngör, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Havva Payzin ve ilçede yaşayan vatandaşlar katıldı.

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