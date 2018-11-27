Gürpınarlı kayıp kız bulundu

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün akşam kaybolan lise öğrencisi M.Ç., sabaha karşı bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi M.Ç.'den (17) ailesi haber alamayınca İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, MOBESE kameralarını tek tek incelemeye aldı. Bunun sonucunda genç kızın arkadaşlarıyla beraber Van il merkezine gittiğini tespit etti.

Geç kaldığı için ailesine haber vermekten çekinen kız, sabaha karşı polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.