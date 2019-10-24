Gürpınarlı öğrencilerden Başkan Ensari'ye ziyaret

Van'ın Gürpınar ilçesinde eğitim öğretim gören bazı öğrenciler, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret ederek jeotermal sera hakkında bilgiler aldı.

Başkan Ensari'yi makamında ziyaret eden Gürpınar Güzelsu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulunun (BİST YBO) 3 öğretmen ve 28 öğrencisi, eksi 46 derecede yapılan jeotermal seracılık hakkında bilgilendirildi. Burada konuşan Başkan Ensari, imkansızlıkları her zaman fırsata çevirmek gerektiğini ifade ederek, “İlçemizde su sıcaklığı 65 ile 93 santigrat derece arasında değişen termal sular bulunmaktadır. Bizler bu termal kaynakları fırsata çevirerek, kışın hava sıcaklığının eksi 46.6 derecelere kadar düştüğü havada, kurulan serada domates ve salatalık gibi sebzeleri üretiyoruz. Seramızda toprak yoktur, tamamen akıllı seradır. Telefonumla bile yönlendirmeleri yapabiliyoruz. Serayı gezerek daha iyi anlayacaksınız. Seranın bulunduğu alanda jeotermal tesisleri ve kayak merkezimiz var. Bunun yanında jeotermal oteller kurmayı planlıyoruz. Bu da dünyada jeotermal, kayak merkezi ve seranın bir arada bulunacağı bir ilk olacaktır. Okulunuzun hazırlamış olduğu bu proje kapsamında jeotermal ve jeotermal seracılığının nasıl yapıldığını, nelerin elde edildiği ve kazanımlarının neler olabileceğini göreceksiniz ve bilinçleneceksiniz” dedi.

Başkan Ensari, öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti. Sera gezisinin ardından öğrenciler ilçeden ayrıldı.