Güvenlik güçleri uçan balıklar için seferber oldu

Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru göç etmeye başlayan inci kefalinin yol güzergahı olan nehirlerde biriken çöpleri temizledi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da nehirlerdeki tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan milyonlarca inci kefalinin yolculuğu için jandarma ve polis ekipleri seferber oldu. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Gün'ün katılımıyla Muradiye Balık Bendinde çevre temizliği yapıldı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek canlı türü olan inci kefali üreme döneminde yumurtalarını bırakmak üzere zorlu göç yolculuğu devam ediyor. Akarsu akıntısının tersi yönündeki yolculuğu sırasında önündeki engelleri zıplayarak geçen inci kefali, “uçan balık” olarak da adlandırılıyor. Milyonlarca balığın daha ılık ve tatlı derelere doğru yolculuğu sırasında ortaya çıkan görüntüler, izleyenleri büyülüyor.

15 Nisan- 15 Temmuz günlerinde av yasayı uygulanan inci kefali için jandarma ve polis ekipleri de hem koruma çalışması yapıyor hem de derelerdeki çöpleri temizliyor.