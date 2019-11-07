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Güvenlik güçlerinden kan bağışı

Van İl Jandarma Komutanlığında görevli asker ve güvenlik korucuları kan bağışında bulundu.


Van Kan Bağış Merkezinin desteğiyle Van İl Jandarma Komutanlığı kışlasında Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığında görevli asker ve güvenlik korucuları tarafından kan bağışı yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ve jandarmanın ayrılmaz bir parçası olan güvenlik korucuları, her zaman Türk Kızılayının destekçisi olunduğunu bir kez daha göstermiştir.


Van İl Jandarma Komutanlığı personeli ile güvenlik korucuları, kan bağışının hayati öneme sahip olduğu bilinciyle bağışta bulunarak Kızılaya destek verdi.

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