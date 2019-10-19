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Güvenlik korucularından İlbaş paşaya ziyaret

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu yönetimi ve 13 ilçenin güvenlik korucu başlarıyla birlikte Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’ı ziyaret ettiler.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu yönetimi ve 13 ilçenin güvenlik korucu başlarıyla birlikte Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret ettiler.


Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu yönetimi ve 13 ilçeden gelen güvenlik korucu başlarıyla birlikte Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretle ilgili bilgi veren Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Yönetim Kurlu Başkanı Ayhan Kahraman, "Bugün federasyon yönetimi ve 13 ilçeden gelen kahraman güvenlik korucu başlarıyla birlikte Van Asayiş Kolordu Komutanımız Tümgeneral Hacı İlbaş paşamızı makamında ziyaret ettik. Ziyarette korucularımızın sorun ve sıkıntılarını dile getirdik. Asker ve korucularımızla birlikte Van'da PKK'nın kökünü kazıyacağız Allah'ın izniyle. Misafir perverliğinden dolayı şahsım ve kahraman güvenlik korucularım adına komutanımıza teşekkür ederim" dedi.

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