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Güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

Van’ın Çaldıran ilçesinde görevdeyken silahın kazara ateş alması sonucu vurulan güvenlik korucusu şehit oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde görevdeyken silahın kazara ateş alması sonucu vurulan güvenlik korucusu şehit oldu.


Alınan bilgilere göre olay, Çaldıran ilçesindeki Yukarı Gülderen Karakolunda meydana geldi. Burada görevli güvenlik korucusu Nusret Yalçın, görev esnasında bir askerin silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Askeri araçla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Evli ve 6 çocuk babası olan Yalçın'ın naaşı otopsi için Van'a gönderildi.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ilçeye gelerek, Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Tugay Komutanı Piyade Albay Özkan Kantemir ile Yalçın'ın ailesine başsağlığı diledi..

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