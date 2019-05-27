Güvenlik nedeniyle kapatılan cadde 3 yıl aradan sonra açıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde 2016 yılında güvenlik nedeniyle tek şeritten kapatılan cadde, 3 yıl aradan sonra tekrar ulaşıma açıldı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekcioğlu, Belediye Başkanı Murat Sezer ve Emniyet Amiri Abdullah Anık ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam İshak Çınar, “Askerlik Şubesi önündeki caddemiz, 12 Temmuz 2016 yılında güvenlik nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. İlçemizdeki güvenlik ve huzurun hat safhada olması nedeniyle bu yolun tekrar ulaşıma açılması yönünde birçok girişimlerimiz oldu. Girişimlerimiz neticesinde kapalı caddemizin 24 Mayıs tarihinde tekrar açılması kararı alındı. Çünkü ilçenin girişi olması hesabıyla kötü bir görüntü teşkil ediyordu. Ayrıca yolun tek şeritte verilmesi, zaman zaman kazalara sebebiyet veriyordu. Biz de bayram öncesi burayı ulaşıma açarak, vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlamasına olanak sağladık. Gayemiz halkımızın daha güzel ve daha refah bir yaşam sürmesini sağlamaktır. İlçemize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.