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Güzellik uzmanından üniversite öğrencilerine cilt bakımı eğitimi

Van’daki Asya Güzellik Salonu Uzmanı Estetisyen Emine Alkış tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine cilt bakımı eğitimi verildi.

Van'daki Asya Güzellik Salonu Uzmanı Estetisyen Emine Alkış tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerine cilt bakımı eğitimi verildi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Asya Güzellik Salonu Uzmanı Estetisyen Emine Alkış, YYÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Adnan Yıldız ile birlikte böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, “Cilt bakımı konusunda yapılan etkinliğimizde YYÜ Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencilerine; derinin yapısı ve anatomisi, cilt sağlığı açısından deri ve kozmetik ilişkisi, yaş, yaşanılan coğrafya, iklim faktörleri, cildin yapısına bağlı olarak doğru kozmetik kullanımı ve cilt bakım aşamaları konularında bilgilendirmede bulunduk. Bunun yanında öğrencilerimize cilt sağlığını koruma noktasında önerilerde bulunduk. Uygulamalı yapılan eğitime öğrencilerimizin ilgisi güzel oldu. Ben bu anlamda YYÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Adnan Yıldız'a teşekkür ediyor, eğitimimizin öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Öğrenciler ise, eğitimin her anlamda faydalı geçtiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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