Habere gitmek istedi, evde mahsur kaldı

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, haber çalışmasına gitmek isteyen İhlas Haber Ajansı ekibi, kardan dolayı evde 1,5 saat mahsur kaldı.

Van'da uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Dün öğlen saatlerinde belli aralıklarla başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, kara ve hava trafiğinde de aksamalara neden oldu. Yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok araç ise yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları haber yapmak için aracına giden İhlas Haber Ajansı ekibi, yağan kardan dolayı araçlarını bulunduğu alandan çıkaramadı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu aracını mahsur kaldığı alandan çıkardığını ifade eden İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, "Sabah saat 07.00 sularında bazı araçların yolda mahsur kaldığı ihbarını aldım. Habere gitmek için aracın yanına geldiğimde baktım ki yaklaşık 70 santim kar yağdı. Bu karda aracı dahi yerinden kaldıramadım. Mecburen yolumu açmak zorunda kaldım. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu aracımı mahsur kaldığı yerden kurtarım" dedi.