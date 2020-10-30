Hacıbekir Caddesi asfaltlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projesi' kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi'nde asfalt çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ana arterlerinde başlatılan değişim-dönüşüm çalışmaları bir bir tamamlanıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen İki Nisan-Sebze Hali kavşakları arasındaki 1,5 kilometrelik Hacıbekir Caddesi'nde de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yeni kaldırımları ve dekoratif ışıklandırmalarıyla modern bir cadde kimliğine kavuşan Hacıbekir Caddesi'nde; peyzaj, alt yapı, yol ve aydınlatma çalışmaları bitirildi. Caddedeki yenileme çalışmaları asfalt tamamlandıktan sonra yol çizgi ve peyzaj çalışması ile son bulacak.

Muhteşem bir görünüme kavuşan caddenin birinci etabı açılış için gün sayarken, proje kapsamında olan İki Nisan Kavşağı ile Soydan Kavşağı arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik alan ise iş sezonunun başlamasıyla yenilenecek.

Öte yandan, Hacıbekir Caddesi'nde en son 2009 yılında kaldırım düzenlemesi ve asfalt çalışması yapılmıştı.