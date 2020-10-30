İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hacıbekir Caddesi asfaltlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projesi’ kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi’nde asfalt çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesince ‘Prestij Cadde Projesi' kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi'nde asfalt çalışmaları sürüyor.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ana arterlerinde başlatılan değişim-dönüşüm çalışmaları bir bir tamamlanıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından baştan aşağı yenilenen İki Nisan-Sebze Hali kavşakları arasındaki 1,5 kilometrelik Hacıbekir Caddesi'nde de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yeni kaldırımları ve dekoratif ışıklandırmalarıyla modern bir cadde kimliğine kavuşan Hacıbekir Caddesi'nde; peyzaj, alt yapı, yol ve aydınlatma çalışmaları bitirildi. Caddedeki yenileme çalışmaları asfalt tamamlandıktan sonra yol çizgi ve peyzaj çalışması ile son bulacak.


Muhteşem bir görünüme kavuşan caddenin birinci etabı açılış için gün sayarken, proje kapsamında olan İki Nisan Kavşağı ile Soydan Kavşağı arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik alan ise iş sezonunun başlamasıyla yenilenecek.


Öte yandan, Hacıbekir Caddesi'nde en son 2009 yılında kaldırım düzenlemesi ve asfalt çalışması yapılmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.