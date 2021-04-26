Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Prestij Cadde' projeleri kapsamında yenilenen Hacıbekir Caddesi'nin son etabında çalışmalar başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Prestij Cadde projeleriyle kent merkezini dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca birinci ve ikinci etabı tamamlanan Hacıbekir Caddesi'nin son etabı olan Eski Vali Konağı ile Soydan Kavşağı arasındaki 300 metrelik kısmında çalışmalar sürüyor. Bugünden itibaren trafiğe kapatılarak asfalt, kaldırım ve refüj sökümüne başlanan caddede yapılacak olan zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt, kaldırım, refüj, peyzaj ve dekoratif aydınlatma çalışmaları yapılacak. Çalışma süresince toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekiyor.

Hummalı bir çalışma yürütülen caddenin son etabının 10 günde tamamlanması planlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan yol çizgi çalışmasıyla caddedeki çalışmalar son bulacak. Bu çalışma ile birlikte yaklaşık 2,7 kilometrelik Hacıbekir Caddesi baştan aşağı yenilenmiş olacak.