Hacivat-Karagöz oyunu çocuklardan büyük beğeni aldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki Kur'an kursları ve parklarda çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu etkinliği düzenlendi.

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yaz boyunca 30 Kur'an kursu ve kentte bulunan parklarda çocuklar için Hacivat-Karagöz oyunu sergiledi.

Etkinliklere çocuklar büyük ilgi gösterirken, anne ve babalar ise bu tür etkinliklerin yıl boyunca yapılması gerektiğini belirterek yapılan çalışmalar için belediyeye teşekkür etti.